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Звезды7 января 2022 9:01

Туляков приглашают на Рождественский бал бенгальских огней на Казанской набережной

Он завершится файер-шоу и рождественским колокольным звоном
Источник:kp.ru
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Туляков приглашают на Рождественский бал бенгальских огней на Казанской набережной

Туляков приглашают на Рождественский бал бенгальских огней на Казанской набережной

Фото: Алексей ФОКИН

7 января на Казанской набережной состоится большая праздничная программа от Тульского театра «Эрмитаж», который приглашает туляков на представление.

В 18:00 на Большой сцене будет разыграна самая волшебная рождественская история - «Щелкунчик», сказка, любимая и взрослыми, и детьми. А в 20:00 состоится Рождественский бал бенгальских огней и файер-шоу, после которого над Тулой прозвучит рождественский колокольный звон.