Туляков приглашают на Рождественский бал бенгальских огней на Казанской набережной Фото: Алексей ФОКИН

7 января на Казанской набережной состоится большая праздничная программа от Тульского театра «Эрмитаж», который приглашает туляков на представление.

В 18:00 на Большой сцене будет разыграна самая волшебная рождественская история - «Щелкунчик», сказка, любимая и взрослыми, и детьми. А в 20:00 состоится Рождественский бал бенгальских огней и файер-шоу, после которого над Тулой прозвучит рождественский колокольный звон.