10 января состоится первое слушание по делу об убийстве 2-летней девочки в деревне Панарино

Место трагических событий, деревня Панарино. Фото: материалы пресс-служб

Стала известна дата первого заседания суда по делу об убийстве ребенка: оно состоится 10 января в Туле.

Напомним, трагедия в деревне Панарино Щекинского района произошла вечером 8 августа 2021 года: нетрезвый 69-летний пенсионер, живущий в одном из домов, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. Пуля попала в голову девочки, она скончалась на месте. Женщина получила тяжелые раны и была доставлена в больницу.

На данный момент стрелявший обвиняется по статьям «хулиганство с применением огнестрельного оружия», «убийство малолетней общеопасным способом», «покушение на убийство двух лиц», «незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия». По версии следователей мужчина открыл стрельбу из хулиганских побуждений, а ружье незаконно хранилось у него дома.

Дело рассмотрит Тульский областной суд.