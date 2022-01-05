Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 января 2022 14:59

10 января состоится первое слушание по делу об убийстве 2-летней девочки в деревне Панарино

Стрелявший обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место трагических событий, деревня Панарино.

Место трагических событий, деревня Панарино.

Фото: материалы пресс-служб

Стала известна дата первого заседания суда по делу об убийстве ребенка: оно состоится 10 января в Туле.

Напомним, трагедия в деревне Панарино Щекинского района произошла вечером 8 августа 2021 года: нетрезвый 69-летний пенсионер, живущий в одном из домов, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. Пуля попала в голову девочки, она скончалась на месте. Женщина получила тяжелые раны и была доставлена в больницу.

На данный момент стрелявший обвиняется по статьям «хулиганство с применением огнестрельного оружия», «убийство малолетней общеопасным способом», «покушение на убийство двух лиц», «незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия». По версии следователей мужчина открыл стрельбу из хулиганских побуждений, а ружье незаконно хранилось у него дома.

Дело рассмотрит Тульский областной суд.