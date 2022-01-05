За участие в викторине по истории Тульской области туляки могут выиграть ценные призы Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 5 января, у жителей Тульской области есть возможность выиграть ценные призы: в официальном паблике "Тульская область" ВКонтакте проходит онлайн-викторина по истории родного края. Для участия нужно отвечать в комментариях на вопросы, а за правильные ответы начисляются баллы. Три участника, набравших больше всех, получат ценные призы:

- 1 место - Умная колонка Яндекс.Станция Лайт;

- 2 место - Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5;

- 3 место - Пауэрбанк Xiaomi Mi Wireless.