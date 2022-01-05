Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 8:56

За участие в викторине по истории Тульской области туляки могут выиграть ценные призы

Викторина проходит в онлайн-формате в паблике "Тульская область" ВКонтакте
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
За участие в викторине по истории Тульской области туляки могут выиграть ценные призы

За участие в викторине по истории Тульской области туляки могут выиграть ценные призы

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 5 января, у жителей Тульской области есть возможность выиграть ценные призы: в официальном паблике "Тульская область" ВКонтакте проходит онлайн-викторина по истории родного края. Для участия нужно отвечать в комментариях на вопросы, а за правильные ответы начисляются баллы. Три участника, набравших больше всех, получат ценные призы:

- 1 место - Умная колонка Яндекс.Станция Лайт;

- 2 место - Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5;

- 3 место - Пауэрбанк Xiaomi Mi Wireless.