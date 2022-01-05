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Общество5 января 2022 8:05

Туляки раскритиковали скандальный новогодний ролик чиновников Ефремова

Видео появилось в сети на странице одного из чиновников
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Туляки раскритиковали скандальный новогодний ролик чиновников Ефремова

Туляки раскритиковали скандальный новогодний ролик чиновников Ефремова

Туляки обсуждают (и осуждают) в соцсетях видео, сделанное к Новому году, предположительно, чиновниками администрации города Ефремова. Вероятно, видео сняли для внутреннего пользования, но затем он появился на странице ВКонтакте у местного политика Владимира Дорохова, а затем ролик и его фрагменты распространились по сети, в том числе — на канале Mash.

Мнения комментаторов разделились — кто-то считает, что «чиновники тоже люди», а другие полагают, что всему должны быть пределы. Не понравились зрителям и использование в личных целях машины скорой помощи, а также переодевания мужчин в женские костюмы.