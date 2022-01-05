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Здоровье5 января 2022 7:01

В Тульской области до 1 февраля продлили отмену QR-кодов в кафе и ресторанах

Это решение приняли на совещании в правительстве региона 4 января
Источник:kp.ru
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В Тульской области до 1 февраля продлили отмену QR-кодов в кафе и ресторанах

В Тульской области до 1 февраля продлили отмену QR-кодов в кафе и ресторанах

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области продлили срок отмены QR-кодов в кафе, ресторанах и других местах общественного питания региона до 1 февраля. Такое решение приняли 4 января на совещании в правительстве региона.

Напомним, необходимость предъявлять QR-коды при входе в кафе и рестораны приостановили в конце декабря, установив срок до 9 января с возможностью продления. И накануне возможность продления рассмотрели и приняли при поддержке главного санитарного врача Тульской области его поддержал.