В Тульской области до 1 февраля продлили отмену QR-кодов в кафе и ресторанах Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области продлили срок отмены QR-кодов в кафе, ресторанах и других местах общественного питания региона до 1 февраля. Такое решение приняли 4 января на совещании в правительстве региона.

Напомним, необходимость предъявлять QR-коды при входе в кафе и рестораны приостановили в конце декабря, установив срок до 9 января с возможностью продления. И накануне возможность продления рассмотрели и приняли при поддержке главного санитарного врача Тульской области его поддержал.