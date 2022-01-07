«Свет звезды чудесной» засияет сегодня в зале Тульской областной филармонии Фото: материалы пресс-служб

Вместе с Рождественской звездой, в сопровождении традиционных песнопений и ярких образов песочного шоу зрители программы перелистают страницы истории, вспомнят, почему наряжается елка, совершат путешествие по старинным зимним праздникам. А помогут им в этом участники фольклорного ансамбля «Услада» и ансамбля танца «Визави».

Перед спектаклем Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей поздравлениями, играми и забавами.