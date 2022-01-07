Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды7 января 2022 9:00

«Свет звезды чудесной» засияет сегодня в зале Тульской областной филармонии

Начало праздничной рождественской программы в 14.00
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Свет звезды чудесной» засияет сегодня в зале Тульской областной филармонии

«Свет звезды чудесной» засияет сегодня в зале Тульской областной филармонии

Фото: материалы пресс-служб

Вместе с Рождественской звездой, в сопровождении традиционных песнопений и ярких образов песочного шоу зрители программы перелистают страницы истории, вспомнят, почему наряжается елка, совершат путешествие по старинным зимним праздникам. А помогут им в этом участники фольклорного ансамбля «Услада» и ансамбля танца «Визави».

Перед спектаклем Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей поздравлениями, играми и забавами.