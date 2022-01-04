Тулячка отдала интернет-мошенникам больше 4 миллионов рублей за раз Фото: Алексей ФОКИН

В середине ноября 51-летняя женщина увидела в интернете рекламный ролик ООО "Газпром-Инвест". Женщина зарегистрировалась на Интернет-сайте и перевела деньги по указанным реквизитам. После этого на связь вышли два молодых человека, которые представились менеджерами компании, убеждая свою жертву взять несколько кредитов и вложить деньги в крупные проекты компании для получения прибыли.

Тулячка в итоге перевела на интернет-платформу больше 4,1 миллиона рублей. При этом один из кредитов на сумму 1,8 миллиона рублей она оформила под залог своей квартиры.

На том злоумышленники не остановились. В конце декабря они прислали ей письмо, в котором сообщалось, что счет и личный кабинет тулячки заблокированы до тех пор, пока она не переведет по реквизитам еще 900 тысяч рублей. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.