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Происшествия4 января 2022 11:02

Только за двое суток 38 нарушителей правил дорожного движения выявила операция «Каршеринг» в Тульской области

В регионе продолжает действовать профилактическая акция
Игорь КОПЫТОВ
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Только за двое суток 38 нарушителей правил дорожного движения выявила операция «Каршеринг» в Тульской области

Только за двое суток 38 нарушителей правил дорожного движения выявила операция «Каршеринг» в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В период со 2 по 3 января на территории Тульской области пресечено 38 фактов нарушений правил дорожного движения, водителями, управляющими арендованными транспортными средствами.

В большинстве случаев, это управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, езда с не пристегнутыми ремнями безопасности, выезд на «встречку».

Вместе с тем, за указанный период времени дорожно-транспортных происшествий с вышеуказанными категориями транспортных средств не зарегистрировано.