Только за двое суток 38 нарушителей правил дорожного движения выявила операция «Каршеринг» в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В период со 2 по 3 января на территории Тульской области пресечено 38 фактов нарушений правил дорожного движения, водителями, управляющими арендованными транспортными средствами.

В большинстве случаев, это управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, езда с не пристегнутыми ремнями безопасности, выезд на «встречку».

Вместе с тем, за указанный период времени дорожно-транспортных происшествий с вышеуказанными категориями транспортных средств не зарегистрировано.