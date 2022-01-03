Сразу пять пожаров произошло за минувшие сутки в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Силами пожарно-спасательных подразделений за минувшие сутки ликвидированы пожары в многоквартирном жилом доме деревни Острый Клин Суворовского района. Именно здесь есть один пострадваший.

Также пожары зафиксированы в неэксплуатируемом сооружении в КСТ «Локомотивное депо» Новомосковска, в здании поселка Санталовский на ул. Дорожная в Ясногорскиом районе, в сарае на пос. 10 лет Октября в Щекинском районе, в неэксплуатируемом сооружении на п. 2-я Рассошинская в Узловском районе.