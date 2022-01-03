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Происшествия3 января 2022 13:02

В Новомосковске Тульской области молодой ревнивец избил до смерти 61-летнего знакомого

Ссора произошла за новогодним столом 1 января
Игорь КОПЫТОВ
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В Новомосковске Тульской области молодой ревнивец избил до смерти 61-летнего знакомого

В Новомосковске Тульской области молодой ревнивец избил до смерти 61-летнего знакомого

Фото: Алексей ФОКИН

22-летний ранее судимый житель Новомосковска из ревности избил до смерти свего 61-летнего знакомого в квартире дома в микрорайоне Сокольники. Застолье перешло в ссору между обвиняемым и его пожилым знакомым. Пострадавший стал оказывать знаки внимания девушке обвиняемого. Разозлившись, злоумышленник стал бить потерпевшего руками и ногами по голове. Затем он вытащил мужчину на улицу, где продолжил избиение. От полученных травм тот скончался на месте.

Ведется следствие.