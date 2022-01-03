В Новомосковске Тульской области молодой ревнивец избил до смерти 61-летнего знакомого Фото: Алексей ФОКИН

22-летний ранее судимый житель Новомосковска из ревности избил до смерти свего 61-летнего знакомого в квартире дома в микрорайоне Сокольники. Застолье перешло в ссору между обвиняемым и его пожилым знакомым. Пострадавший стал оказывать знаки внимания девушке обвиняемого. Разозлившись, злоумышленник стал бить потерпевшего руками и ногами по голове. Затем он вытащил мужчину на улицу, где продолжил избиение. От полученных травм тот скончался на месте.

Ведется следствие.