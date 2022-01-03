Новогодний поезд Деда Мороза приедет в Тулу уже 4 января Фото: материалы пресс-служб

Дед Мороз отправился в большое путешествие по стране на специальном поезде. Он уже докатился до Сочи и едет обратно.

«Я проеду более 13 тыс. километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке», — сказал Всероссийский Дед Мороз.

Поезд финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

В Тулу Дед Мороз приедет 4 января в 10.05 и пробудет в нашем городе до 16.00.