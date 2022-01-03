На окраине Тулы Mitsubishi вылетел с дороги и врезался в столб Фото: Алексей ФОКИН

2 января, днем, на ул. Чмутова в Туле произошло ДТП. По фотографиям очевидцев в соцсетях, автоледи на Mitsubishi Outlander не справилась с управлением. В результате машина вылетела с дороги и врезалась в столб.

В ДТП пострадала сама водитель — 52-летняя женщина и 82-летний пассажир. Их госпитализировали.

Напомним, что днем ранее машина каршеринга перевернулась на улице Рязанской. В аварии никто не пострадал. Предположительно, водитель мог быть пьян.