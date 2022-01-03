Частичку «новогоднего огня» может получить каждый туляк Фото: материалы пресс-служб

3 января театрально-концертный центр «Эрмитаж» зажигает «Огни новогодней елки» на улицах Тулы. Празднично украшенные платформы повезут по городу новогоднее настроение и свечи, символически зажженные от главной елки Тулы.

Любой туляк сможет прийти к платформе, получить частичку новогоднего огня и принести его свет и тепло в свой дом. Старт в 16.00 от «Ликерки Лофт». Остановки предусмотрены на площади перед автовокзалом, на троллейбусном кольце Зеленстрое, в сквере «Тульское чаепитие» в Заречье.