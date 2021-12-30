Больше ста земельных участков незаконно оформили в собственность двое жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что с января 2012 по октябрь 2015 года жительница Ленинского района, занимающая должность начальника архива администрации и безработный мужчина, действуя в составе организованной группы, путем обмана под видом предоставления гражданам в 1992-1996 годах земельных участков, через подконтрольных лиц приобрели право распоряжаться 126 земельными участками стоимостью свыше 129 млн рублей.

Советский районный суд Тулы признал подсудимых виновными и по совокупности преступлений окончательно назначил бывшей чиновнице 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее подельнику 8,5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.