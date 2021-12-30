Тульские десантники поздравили ребенка, исполнив его новогоднее желание Фото: материалы пресс-служб

Командир соединения исполнил новогоднее желание мальчика из Тулы, из семьи военнослужащего Матвея Муравьева, который написал, что мечтает побывать на службе в гвардейском соединении и проехать на снегоходе.

Мечту мальчика помогли исполнить разведчики разведывательного батальона гвардейского соединения. Они пригласили Матвея на территорию одного из полигонов в Тульской области и прокатили на снегоходе А-1 по трассе.