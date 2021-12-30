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Общество30 декабря 2021 13:00

В Тульской области более десятка муниципальных служащих привлечены за нарушение антикоррупционного законодательства

Кимовская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в местных администрациях
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области более десятка муниципальных служащих привлечены за нарушение антикоррупционного законодательства

В Тульской области более десятка муниципальных служащих привлечены за нарушение антикоррупционного законодательства

Фото: Алексей ФОКИН

Так, установлено, что ряд муниципальных служащих представили неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов за 2020 год.

В связи с выявленными нарушениями межрайонная прокуратура внесла главам администраций представления, по результатам рассмотрения которых 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время чиновники предоставили уточненные сведения.