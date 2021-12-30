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Общество30 декабря 2021 10:50

В Щекино Тульской области ребенок недополучило алименты по вине бухгалтера

Теперь специалист привлечен к административной ответственности
Игорь КОПЫТОВ
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В Щекино Тульской области ребенок недополучило алименты по вине бухгалтера

В Щекино Тульской области ребенок недополучило алименты по вине бухгалтера

Фото: Алексей ФОКИН

39-летний мужчина отказывался платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Поэтому судебные приставы Щекинского и Тепло-Огаревского района приняли законные меры о взыскании необходимой суммы из его зарплаты. Об этом были предупреждены работодатель и бухгалтер неплательщика.

Однако бухгалтер алименты не вычитала из зарплаты должника. В итоге женщина привлечена к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» и обязан выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.