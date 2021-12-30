На новогодних праздниках и в Рождественскую ночь в Тульской области будут усилены меры безопасности Фото: Алексей ФОКИН

На особом контроле – социально значимые объекты, объекты с массовым пребыванием людей, места проведения новогодних мероприятий, хранения и реализации пиротехники, церкви, храмы. На всех объектах проведены инструктажи и практические тренировки по эвакуации, в местах продажи и хранения пиротехники проходят рейды.

На случай непредвиденных обстоятельств в ночь с 6 на 7 января будут организованы дежурства.