Сотрудники следственного управления поздравили с Новым годом юную тулячку, спасшую тонувшего в бассейне мальчика Фото: материалы пресс-служб

1 августа 2020 года в одном из отелей города Судака Республики Крым мальчик упал в бассейн и начал тонуть. 7-летняя тулячка Дарья Павлова, находившаяся рядом, отважно бросилась в воду. Она подтолкнула мальчика к бортику бассейна, куда к этому моменту подошли взрослые и помогли ему выбраться. Сама же девочка выбралась самостоятельно.

Сотрудники следственного управления по Тульской области до сих пор поддерживают связь с Дашей и ее родителями. Девочка мечтает, когда вырастет, обязательно выбрать профессию, в которой нужно помогать людям. Сейчас она продолжает заниматься плаваньем, гимнастикой, любит играть со старшими братьями в футбол и еще - она «круглая» отличница в школе.