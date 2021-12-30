В новом году в Тульской области будут курсировать 8 новых автолавок Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках поддержки организаций потребительской кооперации в регионе проводится модернизация их автопарка.

Районным отделениям переданы 6 автолавок и 2 автофургона для перевозки продуктов. Это позволит улучшить качество торгового обслуживания почти в 160 отдаленных деревень и сел, где живут более 7 тысяч человек. Каждая кооперативная автолавка обслуживает в среднем 20 населённых пунктов. Передвижной магазин на колесах приезжает туда 2-3 раза в неделю.

Кооператоры привозят в основном товары повседневного спроса, продукцию собственного производства: хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты. В ассортименте автомагазина также присутствуют хозтовары и сельхозинвентарь. При автолавке принимают индивидуальные заказы от сельских жителей.