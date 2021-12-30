В тульском Мясново на пожаре был эвакуирован ребенок Фото: материалы пресс-служб

29 декабря в 20:14 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на 18-м проезде Мясново.

Открытое горение было ликвидировано в 20:45. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств по лестничному маршу спасено шесть человек, по трехколенной лестнице через окно — два. Эвакуировано 14 человек, из них один ребенок.

В результате происшествия частично выгорел коридор на втором этаже.

Причина пожара устанавливается.