В новогоднюю ночь в Туле будет ограничено движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Так, будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 5 часов вечера 31 декабря 2021 года до 6 утра 1 января 2022 года:

- на улице Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,

- на улице Фридриха Энгельса от перекрестка с Советской до Крестовоздвиженской площади,

- на Крестовоздвиженской площади,

- на улице Союзной от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади,

- в Денисовском переулке,

- на улице Революции от перекрестка с Советской до Крестовоздвиженской площади,

- на улице Благовещенской от Союзного переулка до Благовещенского,

- в Черниковском переулке,

- в Союзном переулке.

Помимо этого, будет ограничена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 до 6 утра 1 января 2022 года на следующих участках:

- на улице Менделеевской от пересечения с Крестовоздвиженской площадью до перекрестка с Тургеневской,

- на улице Фридриха Энгельса от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,

- на самой Крестовоздвиженской площади,

- на улице Союзной на участке от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади,

- в Денисовском переулке,

- на улице Революции от Советской до Кроестовоздвиженской площади,

- на улице Благовещенской от Союзного переулка до Благовещенского,

- в Черниковском переулке,

- в Союзном переулке.