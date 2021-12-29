В четверг, 30 января, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 16:00 - ул. Кирова, 25, 31-а; п. Косая Гора: ул. Советская, 39-47 (нечетн.); ул. Металлургов, 29-53 (нечетн.), 46-54 (четн.); ул. Циолковского, 60-а, 36-74 (четн.), 65-87 (нечетн.); ул. Шевченко, 43-81 (нечетн.), 50-82 (четн.), 58-а; ул. Стальского, 10-30 (четн.), 1-17 (нечетн.); ул. Станиславского, 81, 83, 115; ул. Лескова, 1-11 (нечетн.), 2, 2-а, 2-б; ул. Щедрина, 1-9 (нечетн.), 2-12 (четн.); ул. 1-я Гостеевская, 1-10; пер. Водоохранный, 15; ул. Водоохранная, 37-40 (четн.), 40-а, 44-в, 45-53 (нечетн.); ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечетн.), 1-в, 4-8 (четн.); Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (четн.), 25, 27;
С 09:00 до 18:00 - Мясново: Одоевское ш., 32, 34.