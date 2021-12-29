В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будет ездить общественный транспорт Фото: Алексей ФОКИН

Перевозки будут осуществляться по 13 маршрутам, на линии выйдут более 35 машин. Два маршрута - №16 и № 18 - будут работать по регулируемому тарифу, то есть со всеми льготами. Также с 23.00 и до 3 ночи будут курсировать коммерческие маршруты № 4, № 9, № 30, № 33, № 12/15, № 34, № 42, № 50, № 51, № 64, № 65.

Стоимость проезда за наличный расчет – 35 рублей, безналичный – 33 рубля, карта «Тройка» - 31 рубль.

В период новогодних каникул общественный транспорт, работающий по регулируемому тарифу, будет перевозить пассажиров по расписанию выходного дня, то есть на линии в город выйдут почти 120 автобусов, 45 трамваев и 40 троллейбусов. Число маршруток — порядка 230 единиц.