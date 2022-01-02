«Еще раз про тульский секрет»: музыкальное представление соберет всех в кремле Фото: материалы пресс-служб

Гостей Тульского кремля ждет встреча с чередой легендарных персонажей, которых знает весь мир - Король Артур, Тиль Уленшпигель, Тарас Бульба… и, конечно же, умельцем Левшой. Сказ о нем повсеместно прославил и град Тулу, и тульских чудо-мастеров.

Представление выдержано в традициях народных гуляний XIX века. В скоморошьем действе переплетены народный юмор и суровая правда жизни мастеровой слободки, острота интриги и ясность формы изложения.

«Еще раз про тульский секрет» пройдет 3 и 4 января. Начало в 14.00.