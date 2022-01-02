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Звезды2 января 2022 15:00

«Еще раз про тульский секрет»: музыкальное представление соберет всех в кремле

Постановка на открытом воздухе проводится здесь традиционно каждый год
Игорь КОПЫТОВ
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«Еще раз про тульский секрет»: музыкальное представление соберет всех в кремле

«Еще раз про тульский секрет»: музыкальное представление соберет всех в кремле

Фото: материалы пресс-служб

Гостей Тульского кремля ждет встреча с чередой легендарных персонажей, которых знает весь мир - Король Артур, Тиль Уленшпигель, Тарас Бульба… и, конечно же, умельцем Левшой. Сказ о нем повсеместно прославил и град Тулу, и тульских чудо-мастеров.

Представление выдержано в традициях народных гуляний XIX века. В скоморошьем действе переплетены народный юмор и суровая правда жизни мастеровой слободки, острота интриги и ясность формы изложения.

«Еще раз про тульский секрет» пройдет 3 и 4 января. Начало в 14.00.