Акция «Костерок» и фотозона «Ретро-телевизор»: новогодние каникулы в Белоусовском парке Тулы Фото: материалы пресс-служб

Ежедневно со 2 по 8 января на главной сцене с 13.00 до 14.00 будут звучать современные диджейские сеты, с 14.00 до 15.00 своих гостей ждет музыкальная гостиная, а с 16.00 до 18.00 — эстрадный концерт.

3, 4 и 4 января здесь же с 15.00 до 16.00 будет играть Рождественский духовой оркестр, а 2, 5 и 7 в это же время — ансамбль «Легенда».

На фонтанной площади с 13.00 до 18.00 будет проходить акция «Костерок».