Демидовы и Даль были родственниками: в Туле проходит новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Экспозиция посвящена родственным связям Демидовых с известным этнографом, писателем Владимиром Далем. Так, Платон Демидов был женат на дочери В.И. Даля Ольге.

На выставке впервые представлены копии редких фотографии и документов семей Демидовых и Далей из Воротынского районного краеведческого музея и культурно-просветительского центра им. В.И. Даля. Также посетители могут увидеть подлинные предметы из фондов ГУК ТО «Тульское музейное объединение» - манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» 1861 года, медали и книги.