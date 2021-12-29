Стабильность и укрепление межнациональных отношений в постоянном сотрудничестве

Перед началом заседания заведующая филиалом «Тульский военно-исторический музей» Ирина Авдюшкина провела экскурсию по Музею обороны города Тулы для членов Совета, представителей национально-общественных организаций и диаспор.

Заседание Совета прошло под председательством руководителя аппарата администрации города Тулы Дениса Громова. На повестке дня были заслушаны доклады о реализации межнациональных проектов в 2021 году Тульским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», о деятельности автономной некоммерческой организации «Центр адаптации мигрантов «Содружество» и работе Тульского регионального отделения межрегиональной женской еврейской общественной организации «Проект Кешер» по развитию межнационального сотрудничества.

Председатель исполкома ТРО ООО «Ассамблея народов России» Лев Райхлин, пользуясь случаем, поблагодарил всех руководителей диаспор и землячеств, которые трудятся на общественных началах, но при этом горят идеей развития культуры, помощи людям. В своем докладе он сообщил о реализации различных программ, которые осуществляются в сотрудничестве с городской и областной властью.

Деятельность Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Тулы будет продолжена на постоянной основе. Красота культуры вокруг нас

Юбилейный, XV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» прошел 18 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля. Более 20 различных народов представили зрителям свою неповторимую, уникальную культуру. Организаторы юбилейного фестиваля – министерство культуры Тульской области и Объединение центров развития культуры.

Стабильность и укрепление межнациональных отношений в постоянном сотрудничестве

Зрителей и гостей фестиваля приветствовал министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила национальное единство, которое помогло одержать победу в дни героической обороны Тулы, важность сохранения традиций и культурного наследия, которое сегодня происходит благодаря системной поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Затем благодарственными письмами за многолетний вклад в дело возрождения и развития национальной культуры, укрепление и гармонизацию межэтнического диалога были награждены руководители национальных и общественных организаций.

Программа фестиваля была насыщенна и разнообразна. Она включала презентацию «Гордись и помни!», посвященную героям Тульской оборонительной операции, самобытную выставку «Национальный колорит», знакомящую с символикой, одеждой и головными уборами, предметами обихода, музыкальными инструментами, особенностями, которые делают культуру каждого народа уникальной, необыкновенной, удивительной.

Здесь проходили мини-презентации о традициях гостеприимства и праздниках, выдающихся людях, деятельности той или иной общественной организации; мини-концерты и мастер-классы по танцам. Зрители увидели коллекцию «Куклы народов России и мира в национальных костюмах» - это уникальная, неповторимая коллекция ТРО ООО «Ассамблея народов России», флаги, газеты и книги, календари и фотоальбомы, полюбовались великолепной золотой вышивкой на узбекских и таджикских национальных костюмах и восхитились работами декоративно-прикладного творчества.

Украшением фестиваля стала выставка мужских и женских костюмов народов России, изготовленных модельерами творческой мастерской «Народный стиль» из города Владимира. Посетители праздника фотографировались на их фоне, с интересом слушали рассказ экскурсовода о значении узора и цвета в одежде, складывали деревянный пазл «Настольная карта России», участвовали в мастер-классах.

На протяжении фестивальной программы проходил челлендж «Доброе слово». На стендах «Россия – это мы» каждый мог выразить свое отношение к фестивалю, написать свои пожелания в адрес организаторов и друзей. В пестрой палитре коллективов, участников гала-концерта, соединились и русская удаль, и казачья отвага, и еврейский юмор, и цыганский темперамент, и экзотика народов Средней Азии и Кавказа. На сцене прозвучали песни на русском, молдавском, цыганском, азербайджанском, еврейском, таджикском и узбекском языках, сменяемые красочными хореографическими композициями: то плавно-текучими движениями русского хоровода, езидских, турецких и среднеазиатских танцев, то динамичными дагестанскими и армянскими ритмами, то озорными татарскими, белорусскими и украинскими плясками, такими разными, но необыкновенно самобытными.

Гала-концерт завершился традиционным «Венком дружбы». Представители диаспор вручили призы зрительских симпатий за понравившееся выступление.

Юбилейный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» подарил много впечатлений и радостных минут.

Стабильность и укрепление межнациональных отношений в постоянном сотрудничестве

Укрепляя сотрудничество - расширяя территорию возможностей 24 декабря состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным учреждением Тульской области «Центр временного размещения соотечественников» и Тульским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Данный Центр создан для лиц, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов семей, прибывших в Тульскую область. Его основными целями являются: организация первичного размещения и временного проживания участников Программы и членов их семей, проведение мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, прибывших в регион. Центр временного размещения соотечественников оказывает информационные, консультационные и юридические услуги.

В рамках данного соглашения будут осуществляться совместные проекты и акции, предполагается участие в формировании комплексных планов и реализации мероприятий по социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, проживающих (пребывающих) в Тульской области с целью их широкого вовлечения в мероприятия по реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации.

По мнению председателя Совета ТРО ООО «Ассамблея народов Россия» Тофика Мусаева, одной из главных задач Ассамблеи народов России является участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, а также содействие развитию их связей с Российской Федерацией. Подписанное соглашение позволит расширить территорию возможностей по данному направлению между структурами власти, национально-общественными организациями Тульской области.