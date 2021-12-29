Более 20 нарушителей задержаны за два дня в Тульской области среди водителей каршеринга Фото: материалы пресс-служб

В рамках массовых проверок автомобилей каршеринга сотрудниками тульской Госавтоинспекции только за последние два дня пресечено более 20 фактов нарушения правил дорожного движения, водителями арендованного транспорта.

В большинстве случаев - это грубые нарушения, среди которых отсутствие водительских прав, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция предупреждает, что проведение профилактических мероприятий в отношении каршеринга будет продолжаться.