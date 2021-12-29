В Белеве Тульской области появился новый памятник Фото: материалы пресс-служб

Накануне 80-летия освобождения Белева от немецко-фашистских захватчиков, которое отпразднуют 31 декабря, в городе состоялась торжественная церемония открытия памятника «Доченька, я вернусь». Он установлен по инициативе представителей областного отделения Российского военно-исторического общества.

Памятник расположен на берегу Оки, где в годы Великой Отечественной войны располагалась переправа, по которой белевцы уходили на фронт. Автор проекта — московский скульптор Денис Стретович. Скульптурная композиция изображает красноармейца, прощающегося со своей дочерью на пороге дома.