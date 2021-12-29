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Общество29 декабря 2021 8:34

В Ясногорске Тульской области вандалы разгромили общественный туалет

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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В Ясногорске Тульской области вандалы разгромили общественный туалет

В Ясногорске Тульской области вандалы разгромили общественный туалет

Фото: соцсети

В теории стекло двери не так давно установленного общественного туалета в городском парке Ясногорска — противоударное. Но оказалось, что и оно не в силах противостоять вандалам, которые буквально разгромили одну из кабинок.

Примечательно, что местные власти на сообщение ясногорцев пока не отреагировали и не предприняли мер по восстановлению клозета. Предполагается, что разыскать вандалов помогут камеры видеонаблюдения.