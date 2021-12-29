В Ясногорске Тульской области вандалы разгромили общественный туалет Фото: соцсети

В теории стекло двери не так давно установленного общественного туалета в городском парке Ясногорска — противоударное. Но оказалось, что и оно не в силах противостоять вандалам, которые буквально разгромили одну из кабинок.

Примечательно, что местные власти на сообщение ясногорцев пока не отреагировали и не предприняли мер по восстановлению клозета. Предполагается, что разыскать вандалов помогут камеры видеонаблюдения.