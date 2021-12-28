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Общество28 декабря 2021 14:22

Осужденные из Тульской области стали победителями межрегионального кинофестиваля экранного творчества «Надежда»

Высокая оценка творчества вызвала послужила стимулом для дальнейшего создания новых видеороликов
Игорь КОПЫТОВ
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Осужденные из тульской области стали победителями межрегионального кинофестиваля экранного творчества «Надежда»

Осужденные из тульской области стали победителями межрегионального кинофестиваля экранного творчества «Надежда»

Фото: материалы пресс-служб

Кинофестиваль, организованный в Челябинской области, проводится уже в восьмой раз и был посвящен в этом году 60-летию первого полета человека в космос.

Творческая группа в составе шести осужденных из ИК-5 во главе с начальником отряда приняла участие в данном конкурсе, создав мотивирующий видеоролик «Через тернии к звездам». Ролик был признан одним из лучших.

Все участники творческой группы были награждены почетными грамотами начальника ГУФСИН России по Челябинской области, а руководителю вручена благодарность.