Осужденные из тульской области стали победителями межрегионального кинофестиваля экранного творчества «Надежда» Фото: материалы пресс-служб

Кинофестиваль, организованный в Челябинской области, проводится уже в восьмой раз и был посвящен в этом году 60-летию первого полета человека в космос.

Творческая группа в составе шести осужденных из ИК-5 во главе с начальником отряда приняла участие в данном конкурсе, создав мотивирующий видеоролик «Через тернии к звездам». Ролик был признан одним из лучших.

Все участники творческой группы были награждены почетными грамотами начальника ГУФСИН России по Челябинской области, а руководителю вручена благодарность.