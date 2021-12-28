В среду, 29 января, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 16:00 - ул. Болдина, 60-84 (четн.); ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечетн.); ул. Серебровская, 89, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечетн.), 6; ул. Московская, 13, 30; пер. Московский, 6; ул. Чехова, 2-12 (четн.), 1-17 (нечетн.); ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (четн.); ул. З. Космедемьянской, 2-10 (четн.); пер. Тульский, 2-12 (четн.), 5-19 (нечетн.), 19-а; ул. Ленинградская, 1-19 (нечетн.), 2; ул. Тульская, 2, 4, 6, 8, 3-11, 21-33 (нечетн.), 18-30 (четн.); пр-зд Ленинградский, 2-12 (четн.), 3, 5; ул. Физкультурная, 18, 27;
с 09:30 до 13:30 - п. Скуратово: Скуратовский мкр-н, 8, 8-а, 3, 7, 9; п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20; пр-зд, Центральный, 1-31 (нечетн.), 2-18 (четн.); Парковый пр-зд, 1-15; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8;
с 13:00 до 16:00 - п. Южный: ул. Первомайская, 1-10; ул. Транспортная, 5-9; ул. Станционная, 5-17; ул. Шахтерская, 1-33, 1-а; ул. Центральная, 1; ул. Автомобилистов, 20, 22-а.