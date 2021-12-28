Туляки имеют шанс пополнить ряды студентов военно-учебных заведений Министерства обороны Фото: Алексей ФОКИН

Военный комиссариат города Тулы проводит отбор граждан из числа мужского и женского пола для поступления в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой.

В качестве кандидатов на поступление в вузы рассматриваются граждане в возрасте 16-22 лет, не проходившие военную службу, или же прошедшие ее, но до достижения ими возраста 24 лет.

Перечень военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих набор граждан в 2022 году:

1. Московское высшее общевойсковое командное училище.

2. Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

3. Новосибирское высшее военное командное училище.

4. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

5. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

6. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

7. Михайловская военная артиллерийская академия (Санкт-Петербург).

8. Военная академия войсковой противоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск).

9. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (Кострома).

10. Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. (Воронеж).

11. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (Сызрань-7).

12. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (Челябинск-15, городок-11).

13. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова (Краснодар-5).

14. Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (военно-морской, Санкт-Петербург).

15. Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (военно-морской политехнический, Санкт-Петербург).

16. Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (Калининград).

17. Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О.Макарова (Владивосток).

18. Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова (Севастополь).

19. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Балашиха).

20. Филиал Военной академии РВСН им.Петра Великого (Серпухов).

21. Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (Санкт-Петербург).

22. Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (Тверь).

23. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (Ярославль).

24. Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного (Санкт-Петербург).

25. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (Череповец).

26. Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко. (Краснодар).

27. Военный университет Министерства Обороны Российской Федерации (Москва).

28. Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (Санкт-Петербург).

29. Военный институт Военной академии МТО (железнодорожных войск и военных сообщений, Санкт-Петербург).

30. Военный институт военной академии МТО (инженерно-технический, Санкт-Петербург).

31. Филиал Военной академии МТО (г. Вольск).

32. Филиал Военной академии МТО (г. Пенза).

33. Филиал Военной академии МТО (г. Омск).

34. Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург).

35. Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург).

По вопросам поступления в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации необходимо обращаться в военный комиссариат по адресу: город Тула, ул. Коминтерна, 28, тел. 22-49-06.