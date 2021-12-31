«Три истории о Рождестве и Новом годе»: туляков приглашают на необычный квест Фото: Алексей ФОКИН

Музей-заповедник «Куликово поле» приглашает принять участие в новогоднем квесте «Три истории о Рождестве и Новом годе». Для этого достаточно приобрести специальный буклет в одном из филиалов музея-заповедника. У городских усадеб, где расположились учреждения культуры, установлены свитки с вопросами и заданиями, которые нужно выполнить и занести ответы в буклет.

В ходе прохождения квеста участники узнают много интересного о любимых праздниках новогоднего периода, народных традициях и обычаях, о зданиях-памятниках, в которых расположены филиалы музея-заповедника в областной столице, и о том, что в них происходило раньше, и что происходит сейчас.

Все, кто успешно справятся, могут показать администратору одного из филиалов инструкцию с выполненными заданиями и получить именной сертификат и уникальный значок.