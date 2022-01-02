Туляки научатся создавать елочную игрушку «Русский воин»

На занятиях пойдет разговор о костюме, доспехах и вооружении русских воинов. Все необходимые элементы можно будет увидеть на ростовых портретах реконструкторов, а затем собственноручно расписать деревянную заготовку – фигурку с нанесенным контурным рисунком.

Благодаря фантазии и краскам игрушки обретут свой уникальный вид. Оригинальный сувенир останется в подарок участникам.

Мастер-классы пройдут 3, 5, 7 и 9 января в 11:00, 12:30, 15:30 в научном центре «Археология и реставрация» музея «Куликово поле» на ул. Металлистов.