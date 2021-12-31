Фестиваль креативных елок в Туле продолжается. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Необычные новогодние красавицы расположились в этом году не только на улице Металлистов, но и на Казанской набережной. Чего тут только нет! Ели из огнетушителей и упаковочной пленки, из мочалок и упаковок с кукурузными палочками, украшенные пряниками, духами и моющими средствами.

В этом году предусмотрено две номинации: для муниципальных учреждений и для предпринимательства «Бизнес-елка». Среди конкурсантов представители ТОС, а также просто жители Тулы старше 18 лет.

Победителей выберут с помощью общественного голосования на сайте администрации Тулы, а голосование продлится с сегодня до 7 января.