В Тульской области двое собутыльников не поделили общую подругу Фото: Алексей ФОКИН

В апреле 2021 года двое мужчин, ведущие антиобщественный образ жизни, не поделили женщину аналогичного образа жизни, с которой поочередно проживали. Один из них, ранее судимый за совершение тяжкого и средней тяжести преступлений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в процессе борьбы нанес оппоненту удар ножом в живот. После чего спешно скрылся, выбросив орудие преступления по дороге.

Потерпевший, к счастью, выжил, но медики оценили его состояние как средней тяжести. Соответственно и статья, по которой обвинили пылкого ревнивца 37 лет от роду, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд приговорил его к 3,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.