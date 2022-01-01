Дедморобус прокатит юных туляков в компании артистов Фото: материалы пресс-служб

Со 2 по 5 января юных туляков приглашают на праздничные рейсы специального автобуса - Дедморобуса, который будет ходить по центру города с небольшими остановками. Участников поездки ждут неожиданные импровизации и выступления артистов, а также целый ансамбль Дедов Морозов.

Принять участие в новогоднем рейсе на Дедморобусе сможет любой ребенок в сопровождении взрослого. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Кроме того, все маленькие участники в конце музыкального путешествия получат от Деда Мороза сладкий подарок и билеты на спектакль в театр «Эрмитаж».

Рекомендуемый возраст участников – 6-12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего.

Дедморобус отправляется от Тульского театра «Эрмитаж» 2 января в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 3 января в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Расписание на 4 и 5 января — на сайте проекта.