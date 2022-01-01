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Звезды1 января 2022 10:05

В Туле, в колонном зале Дворянского собрания пройдет «Венский новогодний концерт»

Тульский филармонический симфонический оркестр представляет новую программу
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле, в колонном зале Дворянского собрания пройдет «Венский новогодний концерт»

В Туле, в колонном зале Дворянского собрания пройдет «Венский новогодний концерт»

Фото: материалы пресс-служб

Более 80 лет новогодний концерт Венского филармонического оркестра в Золотом зале Венского общества друзей музыки открывает европейский музыкальный календарь и становится одним из крупнейших музыкальных событий года. Тульский филармонический симфонический оркестр вот уже несколько сезонов радует зрителей своим собственным Венским новогодним концертом.

В этом году в Колонном зале дома Дворянского собрания будут вновь звучать польки, марши и вальсы композиторской династии Штраусов, а также мелодии западноевропейских и русских классиков, соответствующие по духу атмосфере этих волшебных зимних дней. Начало концерта 2 и 3 января в 17:00.