В Туле, в колонном зале Дворянского собрания пройдет «Венский новогодний концерт» Фото: материалы пресс-служб

Более 80 лет новогодний концерт Венского филармонического оркестра в Золотом зале Венского общества друзей музыки открывает европейский музыкальный календарь и становится одним из крупнейших музыкальных событий года. Тульский филармонический симфонический оркестр вот уже несколько сезонов радует зрителей своим собственным Венским новогодним концертом.

В этом году в Колонном зале дома Дворянского собрания будут вновь звучать польки, марши и вальсы композиторской династии Штраусов, а также мелодии западноевропейских и русских классиков, соответствующие по духу атмосфере этих волшебных зимних дней. Начало концерта 2 и 3 января в 17:00.