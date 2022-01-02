«Сказку о зачарованном принце» покажут юные артисты Тульской детской филармонии Фото: материалы пресс-служб

Новый год – время волшебства и счастливых надежд. Но королеве Сильвии не до праздника: ее единственный сын тяжело болен. Говорят, что он зачарован великаншей Клеонтой. Бродячий комедиант Труффальдино и берется исцелить принца. Помогут Труффальдино его друзья-артисты и музыканты, а значит, зрителей ждет много песен и танцев.

Перед спектаклем Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей поздравлениями, играми и забавами.

Представления пройдут 2, 3, 4, 5, 6 января. Начало в 11.00 и 14.00.