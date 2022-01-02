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Звезды2 января 2022 7:15

«Сказку о зачарованном принце» покажут юные артисты Тульской детской филармонии

Очередная постановка порадует и детей, и взрослых
Игорь КОПЫТОВ
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«Сказку о зачарованном принце» покажут юные артисты Тульской детской филармонии

«Сказку о зачарованном принце» покажут юные артисты Тульской детской филармонии

Фото: материалы пресс-служб

Новый год – время волшебства и счастливых надежд. Но королеве Сильвии не до праздника: ее единственный сын тяжело болен. Говорят, что он зачарован великаншей Клеонтой. Бродячий комедиант Труффальдино и берется исцелить принца. Помогут Труффальдино его друзья-артисты и музыканты, а значит, зрителей ждет много песен и танцев.

Перед спектаклем Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей поздравлениями, играми и забавами.

Представления пройдут 2, 3, 4, 5, 6 января. Начало в 11.00 и 14.00.