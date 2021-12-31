В новогодние праздники в Тульской области медучреждения будут готовы принять пациентов Фото: Алексей ФОКИН

Поликлиники 31 декабря и с 1 по 9 января будут открыты с 9:00 до 15:00.

В течение всех дней будет организована вакцинация и ревакцинация — уже 1 января с 12:00 в регионе начнут работу мобильные комплексы, а пункты вакцинации вернутся к работе со 2 января.

Специализированные учреждения, клинико-диагностические центры будут работать с 3 по 6 января с 9:00 до 15:00.

Также будет усилена работа скорой медицинской помощи, пациентов будут обслуживать 145 бригад.