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Общество31 декабря 2021 8:00

В новогодние праздники в Тульской области медучреждения будут готовы принять пациентов

Публикуем режим работы
Игорь КОПЫТОВ
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В новогодние праздники в Тульской области медучреждения будут готовы принять пациентов

В новогодние праздники в Тульской области медучреждения будут готовы принять пациентов

Фото: Алексей ФОКИН

Поликлиники 31 декабря и с 1 по 9 января будут открыты с 9:00 до 15:00.

В течение всех дней будет организована вакцинация и ревакцинация — уже 1 января с 12:00 в регионе начнут работу мобильные комплексы, а пункты вакцинации вернутся к работе со 2 января.

Специализированные учреждения, клинико-диагностические центры будут работать с 3 по 6 января с 9:00 до 15:00.

Также будет усилена работа скорой медицинской помощи, пациентов будут обслуживать 145 бригад.