Как на Новый год не оказаться пациентом тульского наркодиспансера

Наркодиспенсер на ул. Мосина, 21, филиал на ул. Гумилевской, 1, в Новомосковске, Ефремове и Щекине будут работать для экстренных показаний все праздники в круглосуточном режиме. Также 3 и 6 января на Мосина, 21 в Туле будет открыта и поликлиника — с 9.00 до 20.00. Впрочем, как признают сами специалисты, наибольший пик пациентов приходится на 5-6 сутки после новогодней ночи.

Однако проблему всегда легче предупредить, чем лечить свершившийся факт. Поэтому, конечно, врачи не рекомендуют употреблять алкоголь в принципе, однако, если на праздниках кто-то не рассчитает свои силы, необходимо немедленно обратиться к специалистам.

Ну, а чтобы не оказаться на больничной койке — вот несколько советов от руководителя кабинета профилактики наркологических расстройств Тульского областного наркологического диспансера № 1 Юлии Перминовой:

— Главное — контролировать количество выпитого. Не повышать градус. Во-вторых, крепкий алкоголь — коньяк, виски, водку — ни в коем случае не мешать с газировкой, поэтому что углекислота повышает всасывание, а дополнительный сахар, содержащийся в лимонадах, только усугубит утреннее состояние на следующий день. Поэтому, если уж запивать, то чистой водой. И не стоит забывать о закуске. А вот предварительно готовиться, якобы для «разгона ферментной системы» — выпить стопку-две за пару часов до застолья — совершенно бессмысленно. Ферменты про запас не выделяются. Фокус с кусочком масла тоже не поможет. Он, конечно, поначалу будет сдерживать всасывание алкоголя в кровь, но наступит момент, когда все выпитое лавинообразно окажет свое воздействие на организм.

Если же на утро все равно плохо, то первое, что надо запомнить: никогда не похмеляйтесь — дополнительный прием алкоголя только временно облегчит самочувствие, потом наступит еще более тяжелое состояние. Поэтому необходимо принимать специальные лекарства, содержащие янтарную кислоту, пить много воды с настоящим лимонным соком, либо с содержанием лимонной кислоты и витамином С.