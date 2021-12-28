В Тульской области следователи начали проверку по факту отравления женщины и ребенка угарным газом Фото: материалы пресс-служб

По предварительным данным, 27 декабря 2021 года в квартире жилого дома в микрорайоне Центральный города Донского из-за ненадлежащего использования газового водонагревателя произошло превышение концентрации угарного газа в помещении. В результате 27-летняя местная жительница и ее 3-летний ребенок почувствовали себя плохо и были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Сейчас следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.