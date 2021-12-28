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Общество28 декабря 2021 7:11

В Туле объявлены победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

За победу боролись организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели
Андрей КОПЫТОВ
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В Туле объявлены победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

В Туле объявлены победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

Фото: материалы пресс-служб

Участниками конкурса в трех номинациях стали торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты, предприятия общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, а также нестационарные торговые объекты.

В итоге в номинации «Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и прилегающих к ним территорий» победителем стал ТРЦ «Гостиный двор».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях...» лучшим был признан бутик-отель «Азимут-Тула» на ул. Советская, 3.

В номинации: «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов и прилегающих к ним территорий» победил павильон «Цветы» на ул. Ложевая, 130.