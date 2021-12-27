В Туле перед судом предстанут 7 руководителей финансовых пирамид Фото: Алексей ФОКИН

В Туле прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых руководителей потребительских кооперативов «Достояние народа» и «ГлавСберСтрой».

Так, с 2017 по 2019 год на территории 12 областей, включая Тульскую, под видом кредитных потребительских кооперативов осуществлявших свою деятельность по принципу «финансовой пирамиды», действовало преступное сообщество. В ее составе было девять участников, проживающих в Туле.

Злоумышленники использовали агрессивную рекламу и создавали впечатление о надежности и прибыльности кооперативов. Жертвами обвиняемых стали 1109. Общий ущерб оценивается в 467 миллионов рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 126 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.