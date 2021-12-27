Во вторник, 28 января, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
09:00 - 16:00 - ул. Марата, 162-а; ул. Каракозова, 77-а; ул. Кирова, 135;
09:30 — 13:30 - ул. Комсомольская, 1; ул. Сакко и Ванцетти, 1, 14; ул. Дрейера, 17; ул. Герцена, 3, 4, 6, 7, 8; пер. Оружейный, 32, 34, 34-а, 28, 30; ул. Степанова, 89-а; ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.); ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 18; ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 114-а, 140-а; ул. Замочная, 2; п. Михалково: ул. Тверская, 8, 43, 47, 45, 60, 39, 49, 51, 12-18 (чётн.), 7, 9, 11, 15, 17, 3, 21, 25, 35, 37, 33, 41; ул. Михалковская, 64, 68, 2, 26; 2-й Михалковский пр-зд, 6, 8; 3-й Михалковский пр-зд, 2, 6, 7, 8, 9; 1-й Михалковский пр-зд, 16, 18; 12 шт. ж/д Западнее п. Михалково; ул. Российская, 2-12 (чётн.), 1, 3, 7; Воронежская, 3, 10, 2, 4, 11, 12; ул. Михалковская, 46-54 (чётн.), 2, 27, 6-а, 2-а, 2-д, 6, 16, 1, 37, 33, 9, 71, 2-б, 31, 18, 26, 36, 30, 34, 37; ул. Косогорская, 20-46 (чётн.), 17, 46-а, 77, 53, 8-а, 51-а, 14-а, 71, 53-а, 57-а, 57-б, 53-63 (нечётн.); ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 18, 21-а, 25; ул. Невская, 21, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 27, 29; ул. Самарская, 15, 18, 21, 7, 19, 23, 3, 24, 23-а, 25, 19, 34; ул. Саратовская, 7, 6, 11, 4, 10; ул. Балтийская; ул. Окская, 2, 21-а, 21, 3; ул. Донская, 3, 5, 4, 8, 13; ул. Смоленская, 13, 6, 9, 12, 8, 11, 7; пер. Колхозный; ул. Колхозная; 4-й и 5-й Михалковские пр-ды; СНТ "Приволье"; п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 69, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.); ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-а, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39; ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.); СНТ "Деревообработчик"; СНТ "Шахтёрский";
13:30 — 15:30 - ул. Комсомольская, 1; ул. Дрейера, 16.