В Туле могут совсем отменить QR-коды для посещения кафе и ресторанов Фото: Игорь КОПЫТОВ

На прошлой неделе в Тульской области временно, до 9 января отменили требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах.

Сегодня, в рамках оперативного совещания правительства региона, губернатор прокомментировал, что решение о дальнейшем введении или окончательной отмене кодов в заведениях общественного питания примут после праздников.

Представители бизнеса пообещали неукоснительно соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.