В Туле могут совсем отменить QR-коды для посещения кафе и ресторанов
Фото: Игорь КОПЫТОВ
На прошлой неделе в Тульской области временно, до 9 января отменили требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах.
Сегодня, в рамках оперативного совещания правительства региона, губернатор прокомментировал, что решение о дальнейшем введении или окончательной отмене кодов в заведениях общественного питания примут после праздников.
Представители бизнеса пообещали неукоснительно соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.