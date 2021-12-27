Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 13:56

В Туле могут совсем отменить QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Пока необходимость предъявлять коты при походе в заведения общепита отменили временно
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Туле могут совсем отменить QR-коды для посещения кафе и ресторанов

В Туле могут совсем отменить QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На прошлой неделе в Тульской области временно, до 9 января отменили требование предъявлять QR-коды в кафе и ресторанах.

Сегодня, в рамках оперативного совещания правительства региона, губернатор прокомментировал, что решение о дальнейшем введении или окончательной отмене кодов в заведениях общественного питания примут после праздников.

Представители бизнеса пообещали неукоснительно соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.