Женщина и девочка пострадали в ДТП с машиной дорожной службы в Богородицком районе Фото: материалы пресс-служб

25 декабря в 12:35 на 256-ом километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП: по предварительной информации, там Lada Priora под управлением 42-летнего мужчины въехала в стоящий автомобиль Vw Luidor с включенными проблесковыми маячками дорожной службы.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки - 39-летняя женщина и 6-летняя девочка, которые получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

На момент ДТП девочка находилась в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.