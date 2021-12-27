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Происшествия27 декабря 2021 12:06

Женщина и девочка пострадали в ДТП с машиной дорожной службы в Богородицком районе

Lada, в которой они ехали, врезалась в стоящий автомобиль дорожников
Источник:kp.ru
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Женщина и девочка пострадали в ДТП с машиной дорожной службы в Богородицком районе

Женщина и девочка пострадали в ДТП с машиной дорожной службы в Богородицком районе

Фото: материалы пресс-служб

25 декабря в 12:35 на 256-ом километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП: по предварительной информации, там Lada Priora под управлением 42-летнего мужчины въехала в стоящий автомобиль Vw Luidor с включенными проблесковыми маячками дорожной службы.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки - 39-летняя женщина и 6-летняя девочка, которые получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

На момент ДТП девочка находилась в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.