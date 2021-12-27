Экипажи подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» получили новогодние подарки Фото: материалы пресс-служб

В преддверии новогодних праздников экипажи подводных атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Тула» и «Новомосковск» получили наборы из свежих фруктов и традиционных тульских сладостей — пряников и пастилы.

На Северном флоте десятки кораблей и подлодок носят названия российских городов и республик. Традиция обмена подарками с делегациями городов и регионов, в честь которых названы их корабли, существует в каждом экипаже.