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Общество27 декабря 2021 9:48

Экипажи подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» получили новогодние подарки

Торжественная передача состоялась на главной базе подводных сил Северного флота Гаджиево
Игорь КОПЫТОВ
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Экипажи подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» получили новогодние подарки

Экипажи подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» получили новогодние подарки

Фото: материалы пресс-служб

В преддверии новогодних праздников экипажи подводных атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Тула» и «Новомосковск» получили наборы из свежих фруктов и традиционных тульских сладостей — пряников и пастилы.

На Северном флоте десятки кораблей и подлодок носят названия российских городов и республик. Традиция обмена подарками с делегациями городов и регионов, в честь которых названы их корабли, существует в каждом экипаже.